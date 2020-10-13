المستشار لاشين إبراهيم يثمن توقيت انعقاد ندوة الإشراف القضائى للانتخابات النواب.. فيديو

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدعوة لعقد هذه الندوة فى هذا التوقيت، وقبل أيام معدودات من بدء الاقتراع، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، فى إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
وأضاف لاشين، أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب ، وحرص علي إجابة الحضور لملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والقدير والاحترام ، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن أنعقادها يعطيها اهمية خاصة، ووجه الشكر لتعاون مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية .
تعقد الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.
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