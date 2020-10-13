المستشار لاشين إبراهيم يثمن توقيت انعقاد ندوة الإشراف القضائى للانتخابات النواب.. فيديو

كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودى محمود

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدعوة لعقد هذه الندوة فى هذا التوقيت، وقبل أيام معدودات من بدء الاقتراع، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، فى إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف لاشين، أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب ، وحرص علي إجابة الحضور لملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والقدير والاحترام ، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن أنعقادها يعطيها اهمية خاصة، ووجه الشكر لتعاون مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية .

تعقد الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.