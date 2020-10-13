المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع بالمستهل وسط صعود 135 سهماً

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 29.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8574.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.93% رابحاً 284.46 نقطة ليصل إلى مستوى 14992.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.5 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.43%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والأدوية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%.

وقفز 135 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 7.64%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.76%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.06%، فيما تراجع 48 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 2.35%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 2.11%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 1.21%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 264 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.