القوى العاملة تحل مشكلة 390 عاملا بإحدى شركات العاشر من رمضان

كتب أسامة عبد الحميد

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فى حل مشكلة 390 عاملا بإحدى شركات العاشر من رمضان.



ووافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على صرف مرتبات شهرى أغسطس وسبتمبر للعاملين بالشركة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، مشددا علي أنه لا يجوز المساس بأجور العاملين كونها أحد الالتزامات الجوهرية التى تقع على عاتق رب العمل والمصونة بقوة القانون.



كان حوالى 50 عاملا من الشركة قد حضروا إلى ديوان عام الوزارة، واستقبلهم خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وبحث مطالبهم التى تمثلت فى توفير وسائل الانتقال كما كانت، فضلا عن صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر وباقى مرتب أبريل ومايو 2020.



والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، بوفد من إدارة الشركة، و بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، ووكيل المديرية أحمد عبد الهادى، وتم الاتفاق علي أن يلتزم العمال لتشغيل الشركة بكامل طاقتها، والحضور إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية وبانتظام، فضلا عن التزام الشركة بصرف بدل مواصلات يومياً للعمال لمدة عشرة أيام حتى توفر لهم وسائل نقل كما كان معتادً، والنظر فى الجزء المخصوم من مرتب شهر أبريل ومايو 2020.



وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.