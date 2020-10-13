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القوى العاملة تتابع مستحقات طبيب مصرى توفى بـ "كورونا" فى الكويت

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:31 م
القوى العاملة تتابع مستحقات طبيب مصرى توفى بـ "كورونا" فى الكويت الطبيب المصري عبد الله مشالي
كتب أسامة عبد الحميد

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بوفاة جديدة بفيروس كورونا، للطبيب المصري عبد الله مشالي إثر إصابته  متأثرا بالفيروس.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفى، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، إلى أن الطبيب المصرى يدعى الدكتور عبد الله مشالى، ويعمل فى قسم الباطنة والجهاز الهضمى بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا ، عن طريق العدوى أثناء عمله ، ومكث في العناية المركزة ما يقارب من الشهر، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن بالكويت فى المقابر الخاصة بوفيات الكورونا،  تم تقديم العزاء لارملته المتواجدة حاليا بالكويت والتي ستغادر خلال أيام للعودة ‘لى مصر، وجارى المتابعة لاستخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة لصرف المستحقات العمالية للورثة.
 

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