اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ وزيرة الصحة لانتخابها رئيسا للدورة 67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:43 م
القومى للمرأة يهنئ وزيرة الصحة لانتخابها رئيسا للدورة 67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتبت آية دعبس

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لانتخابها رئيسة للدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان، عن فخرها بانتخاب الدكتورة هالة زايد لرئاسة هذه الدورة، مثمنه الجهود الحثيثة التى قامت بها وزارة الصحة بقيادتها في النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر وخلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، فضلاً عن  تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات بنجاح غير مسبوق، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انتخبوا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسة لهذه الدورة خلال فعالياتها التى عقدت إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق خلال يومى 11-12 أكتوبر 2020.


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هالة زايد

انتخاب وزيرة الصحة رئيسا للصحة العالمية لشرق المتوسط

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