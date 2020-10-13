القومى للمرأة وصحة بنى سويف يكرمان ممرضات مستشفيات العزل والمدينة الجامعية

بنى سويف هانى فتحى

كرمت مديرية الصحة في محافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، بالاشتراك مع فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، الممرضات اللائي عملن بمستشفيات العزل والمدينة الجامعية.

وكرم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف عددا من الممرضات اللائي عملن بمستشفيات العزل والمدينة الجامعية، واللاتى كانت مخصصة لعزل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

كما كرم الدكتور محمد يوسف الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض على ما قدمته من جهود لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وتم التكريم في حضور الدكتور احمد بغدادي مدير الطب العلاجى والدكتورة دعاء ثابت نقيب تمريض بني سويف.

كما كرم الدكتور محمد يوسف نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف نظرا لما قدمه المجلس القومى للمرأة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

جانب من التكريم