القومى للشهداء والمصابين يعلن إضافة خدمات رعاية جديدة للأعضاء

كتب أسامة عبد الحميد

صرح اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، أن الأيام المقبلة ستحمل أخباراً سارة لأسر الشهداء والمصابين، تتضمن الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية، التى ستوفر خدمة علاجية متميزة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير منافذ لصرف الأدوية بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على أسر الشهداء والمصابين وعدم تحملهم مشقة وعناء السفر والتنقل من المحافظات إلى القاهرة.

وأكد أمين عام المجلس فى بيان اليوم، أنه جار الانتهاء من تطوير وتجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمى بالسيدة زينب، بالإضافة لتوفير صيدلية لصرف الأدوية داخل المقر للتيسير على أسر الشهداء والمصابين.

وقال اللواء أشرف الخطيب، إنه جار الإعداد لتنظيم احتفالية كبرى بمشاركة جميع أسر الشهداء والمصابين، لتكريمهم والاستماع إلى أرائهم عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفى أمين عام المجلس مايتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول تقليص خدمات المجلس أو نقل تبعيته إلى أحدى الجهات، مشدداً على أن المجلس يسعى لإضافة حزمة من خدمات الرعاية جديدة خلال الفترة المقبلة ليستفيد منها جميع المقيدين بقواعد بيانات المجلس.

ناشد أمين عام المجلس أسر الشهداء والمصابين الذين لديهم اقتراحات بشأن أعمال التطوير الجارية التقدم بها لإدارة الاستقبال أو إلى اللجنة المشكلة لاستقبالهم كل ثلاثاء بالمقر الخدمى للمجلس، على أن يتم دراسة تلك المقترحات والعمل على إدراجها ضمن خطة تحديث الخدمات.