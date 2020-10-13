القبض على 6 متهمين بحوزتهم هيروين وشابو واستروكس فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، فى القبض على 6متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والشابو والاستروكس بقصد الاتجار خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية بضبط كلا من المتهم "مبارك.ح.م"24 عاما حاصل على ليسانس حقوق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبده.م.ع"27 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تم ضبط كلا من المتهم "السيد.ع.ر"32 عام بدون عمل مقيم الحمادة والمتهم "اسلام.ج.م"22 عاما بدون عمل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول .وتم ضبط كلا من المتهم "احمد.ال.ع"36 عاما عاطل مقيم فاقوس شرقية والمتهم "محمد.م.ع"34 عاما عاطل مقيم نفس العنوان حال استقلالهما سيارة وبتفتيش السيارة تم العثور على قالب اسطوانى من جوهر الهيروين يزن حوالى 250 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.