اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 6 متهمين بحوزتهم هيروين وشابو واستروكس فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:40 ص
القبض على 6 متهمين بحوزتهم هيروين وشابو واستروكس فى الإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، فى القبض على 6متهمين بحوزتهم   كميات من الهيروين والشابو والاستروكس بقصد الاتجار خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية بضبط كلا من المتهم "مبارك.ح.م"24 عاما حاصل على ليسانس حقوق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الشابو تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبده.م.ع"27 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تم ضبط كلا من المتهم "السيد.ع.ر"32 عام بدون عمل مقيم الحمادة والمتهم "اسلام.ج.م"22 عاما بدون عمل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول .وتم ضبط كلا من المتهم "احمد.ال.ع"36 عاما عاطل مقيم فاقوس شرقية والمتهم "محمد.م.ع"34 عاما عاطل مقيم نفس العنوان حال استقلالهما سيارة وبتفتيش السيارة تم العثور على قالب اسطوانى من جوهر الهيروين يزن حوالى 250 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


الشابو

هيروين

اخبار الحوادث

الاسماعيلية

الحشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة