اليوم السابع
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القبض على المحامى أحمد البحقيرى لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص والتشاجر مع أسرة زوجته

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:40 ص
القبض على المحامى أحمد البحقيرى لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص والتشاجر مع أسرة زوجته المحامى المتهم أحمد البحقيرى - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المحامى أحمد حمزة البحقيرى، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

 

وخلال تحرير محاضر للطرفين أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.

 

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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