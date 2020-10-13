الفحص الموسع لحديثى الولادة يمكن أن ينقذ حياة الأطفال المبتسرين.. دراسة تكشف

كتبت هند عادل

توصلت دراسة بحثية لعلماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن الفحص الموسع لحديثي الولادة يمكن أن ينقذ حياة الأطفال المبتسرين، حيث يشمل الفحص ملف تعريف ضعف النمو و يمكن أن يؤدي إلى الكشف المبكر عن المضاعفات التي تهدد الحياة عند الأطفال المولودين قبل الأوان.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSنُشرت الدراسة التي قادها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على الإنترنت في Nature Pediatric Research.

تقدم الطريقة الجديدة رؤى قيمة وحساسة للوقت حول الأطفال الأكثر تعرضًا للخطر خلال أوقاتهم الأكثر ضعفًا مباشرة بعد الولادة، حيث قيمت الدراسة سجلات 9639 من المبتسرين الذين عانوا من الوفيات أو على الأقل مضاعفة أو وفيات.

باستخدام نتائج الملامح المعيارية لحديثي الولادة واختبارات الدم ، حددوا مزيجًا من ست خصائص حديثي الولادة و 19 مستقلبًا ، مما أدى معًا إلى إنشاء ملف تعريف الضعف الذي حدد بشكل موثوق الأطفال المبتسرين المعرضين لخطر متزايد للوفاة والأمراض الشديدة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة سكوت أولتمان عالم الأوبئة" ذا تمكنا من فهم هذه المسارات بشكل أفضل ، فقد تكون العلاجات الجديدة أو التدابير الوقائية ممكنة."

المستقلبات هي جزيئات مثل الجلوكوز أو هرمون الغدة الدرقية (TSH) التي تنتجها خلايا الجسم بشكل طبيعي أثناء تفكيك الطعام أو الأدوية في الأطفال حديثي الولادة ، قد تنشأ هذه الجزيئات من مجرى دم الأم أو يتم توليدها من قبل الرضيع ويمكن استخدامها لتقييم ما إذا كان الجسم يعمل بشكل طبيعي.

واكد الباحثون أن الولادة المبكرة والأمراض المصاحبة ذات الصلة هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين دون سن الخامسة ، حيث تمثل وفيات حديثي الولادة 46 % من الوفيات في هذه الفئة العمرية، وكانت النماذج السابقة التي حاولت التنبؤ بالمضاعفات بعد الولادة المبكرة اعتمدت فقط على عمر الحمل والوزن عند الولادة والخصائص السريرية الأخرى.