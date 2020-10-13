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الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة تتصدر أفضل الوجهات السياحية فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:00 ص
الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة تتصدر أفضل الوجهات السياحية فى الشرق الأوسط الغردقة - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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احتلت ثلاث مدن مصرية قائمة الوجهات الأكثر رواجا فى الشرق الاوسط خلال 2020، في قائمة وضعتها مؤخرا "تريب أدفايزر" أكبر منصة للسفر في العالم، والتي ضمت 10 مدن إقليمية، وجاءت الغردقة فى المركز الثانى وشرم الشيخ فى المركز الرابع والقاهرة فى المركز السادس على مستوى الشرق الأوسط، ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة.

ومضى أكثر من 90 يوما على استئناف حركة السياحة الدولية لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، نجاح التجربة المصرية بما تضمنته من ضوابط حازمة لاستقبال السياح والتزام تام من قبل المنشآت السياحية، والتى نتج عنها استقبال أكثر من 300 ألف سائح عادوا لبلادهم سالمين بعد قضاء إجازات لن تنسى على الشواطئ المصرية.

وكان الدكتور خالد العنانى تحدث، فى تصريحات خاصة، عن الأسواق السياحية الجديدة التى انضمت لخريطة جنسيات السياح، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات المستقبلية للدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية وإظهار التفرد الذى تتميز به بلادنا بالعديد من الأنماط السياحية.

وقال العنانى: "عندما أسافر فى جولات خارجية وأدعو العالم لزيارة مصر يسألنى المسئولين ما الإثبات أن الأرقام المعلنة لديكم سليمة؟ وردى هو أنه خلال 90 يوما وصل مصر أكثر من 300 ألف سائح من 15 دولة وجميعهم عادوا لبلادهم بسلام دون إصابات، وهذا يعنى أن لدينا إجراءات جادة وتم الالتزام بها بكل حزم من قبل المنشآت السياحية والفندقية".


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