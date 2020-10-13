اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:04 م
خالد صلاح
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العراق يحدد سعر خام البصرة الخفيف لآسيا عند 0.30 دولار للبرميل فوق عمان/دبى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:38 ص
العراق يحدد سعر خام البصرة الخفيف لآسيا عند 0.30 دولار للبرميل فوق عمان/دبى خام البصرة - صورة أرشيفية
رويترز

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حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في نوفمبر إلى آسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي المعروضة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.

وتحدد سعر خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر عند 15 سنتا للبرميل دون أسعار عمان/دبي المعروضة.

وكانت قد أظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن العراق خفض سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى أكتوبر للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

 

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