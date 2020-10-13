العثور على كمية ضخمة من القنابل فى إقليم قره باغ.. فيديو

كتب عامر مصطفى

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح العثور على كميات ضخمة من القنابل، وذلك في إقليم قره باغ.

وقال تقرير، إن المركز الإعلامي الموحد التابع للحكومة الأرمينية أعلن أن خبراء المتفجرات يعملون على إبطال مفعول 673 قنبلة غير متفجرة تم العثور عليها في عاصمة إقليم قره باغ ستيباناكيرت.





وتابع التقرير، أن المركز أكد بأن من بين الذخائر التي تم العثور عليها قنابل صاروخية وهجومية وعنقودية تركية وإسرائيلة الصنع.

يذكر أن قال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، إن تركيا تحرض أذربيجان على مواصلة القتال في كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا، أن تنازلات من الطرفين ستحل أزمة كاراباخ، موضحا أن تركيا تحاول توسيع نفوذها في جنوب القوقاز بتدخلها في كاراباخ، ولفت رئيس وزراء أرمينيا، إلى أن أذربيجان ستواصل الحرب طالما تركيا تريد ذلك.