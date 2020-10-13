العثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قام فريق من قسم الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، باستخراج جثة طافية من مياه ترعة الاسماعيلية، وتبين أنها لعامل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية ناحية قرية جفينا، دائرة مركز شرطة بلبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، برئاسة العقيد حسام القصبى، مأمور المركز، وبإشراف اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية، لفرقة الجنوب والعاشر، وتم استدعاء الإنقاذ النهرى، وتم استخراج الجثة وتبين أنها لعامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها.قام فريق من قسم الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، باستخراج جثة طافية من مياه ترعة الاسماعيلية، وتبين أنها لعامل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية ناحية قرية جفينا، دائرة مركز شرطة بلبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، برئاسة العقيد حسام القصبى، مأمور المركز، وبإشراف اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية، لفرقة الجنوب والعاشر، وتم استدعاء الإنقاذ النهرى، وتم استخراج الجثة وتبين أنها لعامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها.