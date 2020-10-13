اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:47 م
خالد صلاح
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الصحة الوطنية بإنجلترا تعلن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:00 م
الصحة الوطنية بإنجلترا تعلن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى انجلترا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة يجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و594 شخصا.
وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن المرضى تفاوتت أعمارهم بين 30 إلى 96 عاما، مضيفة أن جميعهم باستثناء 6 أفراد كانوا يعانون من مشكلات صحية مسبقة.


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كورونا فى انجلترا

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