الصحة الوطنية بإنجلترا تعلن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة يجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و594 شخصا.
وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن المرضى تفاوتت أعمارهم بين 30 إلى 96 عاما، مضيفة أن جميعهم باستثناء 6 أفراد كانوا يعانون من مشكلات صحية مسبقة.
الصحة الوطنية بإنجلترا تعلن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:00 م
كورونا فى انجلترا - أرشيفية
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة يجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و594 شخصا.
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