الصحة العالمية: أوروبا سجلت 700 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع

كتب محمد عبد العظيم

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن قارة أوروبا تسجل 700 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال أسبوع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قد أطلق تحذيرا من دعوات في بعض الدول للسماح بتفشي فيروس كورونا المستجد على أمل الوصول إلى ما يسمى "مناعة القطيع"، واصفا مثل هذه المقترحات بأنها "غير أخلاقية".