الصحة: اكتسبنا خبرات أكثر فى تعاملنا مع الموجة الأولى لكورونا ومستعدون للثانية

كتب - محمد شرقاوى

قال مسئول بوزارة الصحة، إن الوزارة اكتسبت خبرات أكثر في التعامل مع الموجة الأولى من فيروس كورونا، ومستعدون بشكل جيد حال حدوث موجة ثانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر، المذاع على قناة أم سى مصر، أن هناك متابعة يومية من وزارة الصحة، مع بدأ العملية التعليمية، مطالبا من أولياء الأمور بنصح الأطفال قبل دخول المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل جيد.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر كانت الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط، مؤكدة أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك نتيجة الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من الموجة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، والذي تم عقده، مساء اليوم الثلاثاء، عقب ختام فعاليات الدورة ال ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية، و الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن إدارة جائحة فيروس كورونا في مصر إدارة الدولة مجتعمة من خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، لافتة إلى تقديم القيادة السياسية كافة سبل الدعم لمواجهة الجائحة.