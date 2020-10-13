أعلنت الشرطة فى كرواتيا اليوم الثلاثاء، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل منفذ هجوم إطلاق النار على شرطى قرب مقر الحكومة بالعاصمة زغرب أمس، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلت عنه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه تم احتجاز والد منفذ الهجوم لحيازته بندقيتين رشاشتين بتقريب بصري وكاتم صوت وأكثر من ألف قطعة ذخيرة.
وكان منفذ الهجوم "22 عاما" من قرية "كوتينا" قد أطلق النار على شرطي قرب مقر الحكومة أمس وانتحر لاحقا في منطقة قريبة، وأغلقت الشرطة المنطقة التي تضم البرلمان وعدد من المؤسسات الهامة.. ويرقد الشرطي في حالة مستقرة بعدما تلقى أربعة رصاصات في الذراع والجذع.
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