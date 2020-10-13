وكان منفذ الهجوم "22 عاما" من قرية "كوتينا" قد أطلق النار على شرطي قرب مقر الحكومة أمس وانتحر لاحقا في منطقة قريبة، وأغلقت الشرطة المنطقة التي تضم البرلمان وعدد من المؤسسات الهامة.. ويرقد الشرطي في حالة مستقرة بعدما تلقى أربعة رصاصات في الذراع والجذع.