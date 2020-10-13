زغرب (أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى كرواتيا اليوم الثلاثاء، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل منفذ هجوم إطلاق النار على شرطى قرب مقر الحكومة بالعاصمة زغرب أمس، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلت عنه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه تم احتجاز والد منفذ الهجوم لحيازته بندقيتين رشاشتين بتقريب بصري وكاتم صوت وأكثر من ألف قطعة ذخيرة.