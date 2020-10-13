بغداد (أ ش أ)

تمكنت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عبوة ناسفة في منطقة (الكرادة) وسط بغداد، وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن قوة من خبراء المتفجرات (صقر بغداد) تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من ساحة 52 ضمن منطقة الكرادة.

وأكد المصدر أنه لم تحدث أية خسائر أو إصابات جراء تفكيك العبوة الناسفة.

وكانت مصادر أمنية بالعراق، أفادت عن وقوع انفجار في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وأعلن مصدر أمني للحرة إصابة شخص شخص بانفجار "عبوة ناسفة "استهدفت أحد متاجر بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد أن الانفجار ناجم عن استهداف المتجر بـ "عبوة صوتية" دون وقوع أي إصابات.

وقالت المصادر، بأن الانفجار طال المحل الواقع في عمارة الشروق بشارع النضال بالكرادة، ولم تفصح المصادر عن وقوع خسائر بشرية، ولكنها أكدت وقوع أضرار مادية.