الشرطة البريطانية تلغى حالة التأهب بعد إنذار أمنى فى مستشفى بوسط لندن

كتبت رباب فتحى

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بوجود إنذار أمنى فى مستشفى سانت توماس بوسط لندن، أدى إلى إغلاق طرق على جسر وستمنستر، قبل أن يتم إزالة الطوق الأمنى. وسوف تقدم الشرطة البريطانية تفاصيل ما حدث.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن التحذير بدأ بعد الساعة 9.00 صباحا بقليل، ووردت أنباء عن وجود الشرطة المسلحة في الموقع. وقالت شرطة ميت إن الضباط انسحبوا في غضون 30 دقيقة.

وقال المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تم إجلاؤهم من بعض العنابر، حيث تم الآن إزالة الطوق الأمني حول المستشفى ، على الرغم من أن الطرق في المنطقة لا تزال مزدحمة.

ومن جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" إن الشرطة أكدت أنها تتعامل مع حادث أمني في مستشفى سانت توماس بوسط لندن ، حيث تم إغلاق جسر وستمنستر القريب أمام البرلمان أمام حركة المرور.

قالت الشرطة إنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تعرف المزيد، ولم يصدر تعليق فوري من المستشفى، وقالت الشرطة إنه تم إلغاء حالة التأهب، وتم رفع إغلاق الطرق في المنطقة.