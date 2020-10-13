السيطرة علي حريق كابل كهرباء داخلى بمدرسة الشهيد هشام بيومى بقها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، كابل داخلى بمدرسة الشهيد هشام بيومى التابعة لإدارة قها التعليمية بالقليوبية، دون خسائر بالأوراح، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقي المهندسة أمل فوزى رئيس مدينه قها، بلاغا يفيد وجود حريق بإحدى المدارس، توجهت على الفور ويرافقها سلوى أبو العنين نائب رئيس المدينة، وفريق الأزمات والكوارث بالوحدة، وبحضور صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية، وتم السيطرة علي الحريق بمعرفه فريق الحماية المدنية، وبالفحص تبين احتراق كابل 25 ألمونيوم، ولا يوجد أى خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق

بعد السيطرة على حريق الكابل