اليوم السابع
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السياحة وسفارة إيطاليا تحتفلان بأسوان لمرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:58 م
السياحة وسفارة إيطاليا تحتفلان بأسوان لمرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة معبد فيلة
كتبت آمال رسلان

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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير جيامباولو كانتينى سفير دولة ايطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون الآثرى والسياحى بين البلدين.

 

واستهل الدكتور خالد العنانى اللقاء بالتأكيد على علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين مصر وايطاليا فى كافة المجالات، خاصة المجال السياحى والاثري، حيث أن السوق الايطالى من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، كما أن هناك تعاون علمى وثيق فى مجال ترميم الآثار والاكتشافات الأثرية.

 

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان للاحتفال بمرور 40 عاماً على عملية انقاذ معبد فيلة بأسوان، والتى قامت بها البعثة المصرية الايطالية ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة.

 

كما تم بحث الفعاليات التى سيتم تنظيمها على هامش هذه الاحتفالية، والتى من بينها اقامة ورشة عمل بين كبرى منظمى الرحلات المصريين والايطاليين لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالاضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخرى لتدريب الأثريين والمرممين.

 

بدأت عملية إنقاذ فيلة عام 1972 وذلك عندما بدأت سفن دق الخوازيق تثبيت أول لوح فولاذى وذلك من بين 3000 لوح وذلك فى قاع النيل وذلك لتكوين سد مؤقت لحجز المياه حول الجزيرة واستغرق الأمر عامان لإحاطة الجزيرة بصفين من الخوازيق المتشابكة بطول 12 متر، وداخل هذا الفراغ تم صب خليط من الماء والرمل المغسول فى محاجر الشلال على بعد 5 كيلو، وتم توصيل هذا الخليط عبر البحيرة من خلال أنابيب، وقد سمح للماء بالتسرب تاركاً الرمل ليدعم الفولاذ ضد ضغط البحيرة، وهكذا اكتمل حزام النجاة حول الجزيرة.

 


معبد فيلة

انقاذ معبد فيلة

السياحة الايطالية

اخبار مصر

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