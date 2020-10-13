اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تعلن وصول دفعة عربات جديدة قادمة من روسيا خلال أيام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:00 ص
السكة الحديد تعلن وصول دفعة عربات جديدة قادمة من روسيا خلال أيام عربات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية خلال أيام، حيث تضم 18 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إنه وصل حتى الآن 103 عربات جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

العربات الروسية

القطارات الروسية

السكة الحديد

روسيا

اخبار عاجلة

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة