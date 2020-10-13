السجن 9 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 9 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة فرد خرطوش غير مرخص، وتغريمه 100 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة بالجيزة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية تورطه في الاتجار بمخدر الهيروين، وحيازته أسلحة نارية عبارة عن "فرد خرطوش".

وبعد تداول جلسات القضية والاستماع لأقوال الشهود ومرافعتي النيابة والدفاع، أصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "م.ا" 29 سنة على خلفية معلومات أكدتها التحريات بتورطه في نشاط غير مشروع بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وفرد خرطوش.

وبمناقشة المتهم من قبل قوات الأمن hعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن النفس، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات مع.