السجن مدى الحياة ليوناني بتهمة اغتصاب وقتل عالمة أمريكية

رويترز

قضت محكمة يونانية الثلاثاء بسجن رجل مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل عالمة أمريكية على جزيرة كريت عام 2019.

وكان قد تم العثور على سوزان ايتون (60 عاما) عالمة الأحياء الجزيئية بمعهد ماكس بلانك في دريسدن بألمانيا ميتة في قبو عسكري مهجور في يوليو تموز من العام الماضي بعد نحو أسبوع من خروجها للتريض واختفائها.

وقال ايوانيس باراسكاكيس (28 عاما) من كريت للشرطة في بادئ الأمر إنه قتل ايتون. وتراجع لاحقا ليقول إن هذا الاعتراف أخذ منه بالإكراه وإن تورطه في اختفائها مجرد صدفة.

وذكرت وكالة أنباء أثينا شبه الرسمية أن محكمة في بلدة خانية قضت بمعاقبة باراسكاكيس بالسجن مدى الحياة عن تهمة القتل غير المتعمد و13 عاما عن تهمة الاغتصاب وأربعة أشهر لحيازة أسلحة نارية.

وكانت ايتون في كريت لحضور مؤتمر علمي.

ووجهت للمتهم تهمة صدم المجني عليها بسيارته ثم سحبها إلى منطقة أخرى حيث اغتصبها.