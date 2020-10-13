الزراعة تنظم قوافل بيطرية لعلاج الأمراض التناسلية وعمل تلقيح صناعى للماشية

كتب ـ عز النوبى

قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد يواصل عمل قوافل بيطرية مجانية لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا فى محافظات مصر المختلفة، وخاصة محافظات الصعيد، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار والتلقيح الاصطناعى، مضيفا أنه يتم عمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية فى القرى المعنية حيث يتم تدريبهم على التلقيح الاصطناعى فى الماشية وعلاج قلة الخصوبة، الأمراض الأكثر شيوعا والجراحة في حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك القوافل يتم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، متابعا أن المعهد بدأ موسم التلقيح الاصطناعى، بإشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثى للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الانتاجية لها والمساعدة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاحتياج من البروتين الحيوانى فى مصر.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنظيم القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد الإنتاج الحيوانى، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمة المجتمع .

ويواصل معهد بحوث التناسليات ،عمل عدة قوافل بيطرية لخدمه صغار المربين مجانا فى القري الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.