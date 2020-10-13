الزراعة تعلن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ367 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

كتب ـ عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادر البصل والثوم تخطت 367 ألفا و368 طنا، منها 333 ألفا و2 طن بصل والثوم بإجمالي 34 ألفا و366 طنا منذ بداية الصادرات وحتى 5 من الشهر الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا، أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأضاف "العطار"، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس، ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير إلى أن إدارة الحجر الزراعى ، تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، ويتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .