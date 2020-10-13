الزراعة تؤكد توفير جميع التقاوى والأسمدة الشتوية استعدادا لموسم القمح

كتب عز النوبى

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لجميع الزراعات الشتوية خاصة المحصول الأول وهو القمح، وتوفير التقاوى المنتقاة، ولجان متابعة لصرف الأسمدة بالمعاينة على رأس الغيط.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة والتقاوى"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة، وزيادة الإنتاج الموسم الجارى، وتكليف مديريات الزراعة بعمل مرورية لمتابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وعمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع رئيس الخدمات الزراعة، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

من جانبه قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن علماء المعهد نجحوا فى استنباط أصناف جديدة من محصول القمح هما سخا 95، ومصر 3، وبنى سويف 7، وتم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها الموسم الجديد بمنافذ الجمعيات لزيادة الإنتاج بمختلف المحافظات، كما نجح معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى استنباط صنف جديد من الأرز يحمل اسم سخا سوبر 301 وهو تحت التسجيل، مشير إلى أن هذا الصنف يعد ثانى أصناف الأرز السوبر بعد الصنف الأول وهو صنف سخا سوبر 300، ويتميز الصنف الجديد بالتفوق المحصولى من ناحية الإنتاجية وتحمله الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن تحمله الجفاف وتحمله طول فترات الرى التى تصل إلى الرى مرة كل 10 أيام، وتحمله وملوحة التربة.