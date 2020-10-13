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"الرعاية الصحية" تؤكد استهداف مبادرة اطمن إجراء 7 فحوص طبية مجانا للمنتفعين

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:00 ص
"الرعاية الصحية" تؤكد استهداف مبادرة اطمن إجراء 7 فحوص طبية مجانا للمنتفعين الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مبادرة اطمن التي أطلقتها الهيئة تستهدف إجراء 7 فحوصات طبية بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة، وقال يمكن حجز معاد للكشف والفحص الطبى من خلال الرقم المختصر 15344، ويتم تفعيل مبادرة "اطمن"، من خلال بدء تطبيق (البالطو/ ElBalto)، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد مجانًا للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويعد تطبيق (البالطو/ ElBalto)، منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع 93 من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية "طب الأسرة، الباطنه، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية، أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.

وكان ترأس الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة نيابة عن د. أحمد السبكي، "رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان"، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال تهدف لبناء المنظومة الصحية والعلاجية على أسس قوية ومتينة تسهم فى تعزيز صحة الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة فى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

واستهل د. أمير التلوانى الاجتماع بالترحيب بجميع الأعضاء من المجلس التنفيذى، وشكرهم على ما يبذلونه من أداء وجهود متميزة فى العمل تعبر عن رغبتهم الصادقة فى إنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم كل المصريين.

فيما ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات وتوصيات صادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، والتى شملت الانتهاء من الملف الطبى الموحد لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، واستكمال حزم الخدمات العلاجية والتشخيصية فى المنظومة، ووضع خطة للمنشآت الصحية تؤهلها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد والجودة بما يسهم فى تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة للمواطن المصري، فيما جرى عرض 5 عروض تقديمية عن إنجازات قطاعات وإدارات الهيئة والتى تناولت الخطط والرؤى المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الدكتورة مروة أغا "مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية"، إلى أهداف الإدارة والتى تتمثل فى اختيار القوى البشرية الكفء، وإدارة مستوى أداء العاملين وتطوير وتنمية المواهب وخلق ثقافة الشعور بالولاء والانتماء إلى الهيئة، لافتة إلى البرامج التدريبية لإعداد القادة والتى تتم بهدف تأهيلهم لإدارة الوحدات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يعكس تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، مما يزيد من ثقتهم فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ويحقق رضاء المنتفعين من المنظومة.


الرعاية الصحية

مبادرة اطمن

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