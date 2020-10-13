الرئيس الأمريكي: "إذا وصل بايدن إلى الحكم فيساعدنا الله"

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر أهمية في تاريخ البلاد، متهما منافسه الديمقراطي جون بايدن بعقد اتفاقيات فاسدة مع اليسار المتطرف، مضيفا: "إذا وصل بايدن إلى الحكم فيساعدنا الله".

وأضاف الرئيس الأمريكي وخلال كلمة له في أول تجمع انتخابي بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا مقام في ولاية فلوريدا: " أن الديمقراطييون سيقضون على الوظائف ويطلقون العنان لوقوع الجرائم، أخروجوا وصوتوا لي، بايدن لديه أجنده كارثية ستعمل على تدمير الإقتصاد وتقليل دخل الأمريكيين".