الذهب يهبط مع تعافى الدولار والمستثمرون يترقبون التحفيز الأمريكى

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع تعافي الدولار ولكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1917.16 دولار للأوقية (الأونصة) .

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1921.20 دولار.

وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".

وتابع "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز. ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه.

وعل صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 24.90 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 872.94 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2413.38 دولار.