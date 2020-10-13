الدنمارك تبدأ فى إعدام 2.5 مليون حيوان منك بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

بدأت السلطات الدنماركية فى التخلص مما لا يقل عن 2.5 مليون من حيوانات المنك شمال البلاد، وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا فى أكثر من 63 مزرعة لحيوانات المنك فى البلاد.

وفى هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومى فليمنج كورى ماركر، إن إدارة الطب البيطرى والأغذية الدنماركية تتعامل مع إعدام الحيوانات المصابة، بينما سيتوجب على أصحاب المزارع المتواجدين فى نطاق 8 كيلومترات من مزرعة مصابة قتل حيواناتهم بأنفسهم، مشيرًا إلى أن عملية الإعدام، بدأت فى قرية جويل غرب ألبورج، مشيرًا إلى أنها "قد تستمر شهورا اعتمادا على انتشار الفيروس"، وفقا لموقع سبوتنيك.

وقالت إدارة الطب البيطرى، إن المربين الذين لديهم حيوانات "منك" غير مصابة سيحصلون على تعويض بنسبة 100%، فى حين أن الذين لديهم حيوانات مصابة سيحصلون على حافز أقل، وتعد الدنمارك من بين أكبر مصدرى المنك فى العالم، وتنتج ما يقدر بنحو 17 مليون فراء سنويا.

وتهدد عملية إعدام حيوانات المنك، صناعة الفراء بالكامل، وأكد تاج بيدرسن، رئيس جمعية مربى الفراء الدنماركيين، أن جائحة كورونا يمكن أن تهدد المهنة بأكملها، مضيفا: "ليس لدينا يقين ماذا نفعل بالمصيبة التى سقطت فوق رؤوسنا".

ولا يزال العلماء يبحثون عن كيفية إصابة حيوانات المنك بالعدوى، وما إذا كان بإمكانها نقل الفيروس إلى البشر، وقد يكون البعض قد أصيب بالفيروس من العمال المصابين، وتقول السلطات الهولندية إن "بعض عمال المزارعين أصيبوا بالفيروس فى وقت لاحق من حيوانات المنك".