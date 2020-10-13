اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تتهم روسيا والصين بالسعى للتأثير على سياسة واشنطن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:32 م
الخارجية الأمريكية تتهم روسيا والصين بالسعى للتأثير على سياسة واشنطن بومبيو
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن روسيا والصين تسعيان للتأثير على سياسة واشنطن الخارجية عبر مجموعات ضغط وأخصائيين مستقلين ومراكز تحليلية.

وفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن الوزارة تطلب من الآن فصاعدا أن تكشف مراكز الفكر والأبحاث وغيرها من منظمات السياسة الخارجية التى ترغب فى التعامل مع الوزارة عن مصادر التمويل الذى تتلقاه من الحكومات الأجنبية، بما فى ذلك الكيانات الفرعية المملوكة للدولة أو التى تديرها الدولة.

ولفت مايك بومبيو إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية على صلة وثيقة مع الأوساط العلمية ومراكز التحليل وخبراء غير حكوميين فى السياسة الخارجية، وذلك من أجل الدفع بمصالح الولايات المتحدة فى الخارج، موضحا أن محاولات الولايات المتحدة لتطوير حوار حر ومفتوح عن حريات اقتصادية وشخصية ومساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات، وسيادة القانون والمجتمع المدنى الحقيقي، ستكون ممكنة يوما ما فى أماكن مثل الصين وروسيا.


مايك بومبيو

روسيا

أمريكا

الصين

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