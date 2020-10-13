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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:20 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسى-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعيين المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، عن محكمة النقض، والمستشار محمد على حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف، عن محاكم الاستئناف، وتعيين المستشار محمد احمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، عن مجلس الدولة، وتعيين المستشار شريف محمد منير حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن النيابة الإدارية. 
 
وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.
 
وصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2017 وبعد مرور 3 سنوات تم إجراء قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد.
 
نص القرار
نص القرار

 


الجريدة الرسمية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

محكمة النقض

محاكم الاستئناف

مجلس الدولة

النيابة الإدارية

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