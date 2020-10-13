الثقافة الصحية بالشرقية تنفذ 3032 ندوة لحملة "حقك تنظمى"

الشرقية - فريق المحافظات

نفذ فريق إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية بقيادة الدكتورة عزة رشاد 3032 ندوة بمدن ومراكز وقرى الشرقية المختلفة لتوضيح أهمية المباعدة لصحة الأم والطفل ولمصلحة الأسرة والمجتمع، ولدحض الشائعات ومواجهة المعلومات المغلوطة والمغرضة حول وسائل منع الحمل طويلة المدى خاصة ما يتعلق بحرمانية تنظيم الأسرة وهو ما نفاه تماما علماؤنا الثقة، وما يتعلق بمخاطر الوسائل على صحة المرأة أو على العلاقة الزوجية ذاتها وهو ما نفاه أطباؤنا الموثوقين.

وذلك دعما لحملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة فى مصر وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود، كما استعرضت الندوات أنواع الوسائل ومجانيتها ومجانية العلاج لأى مشكلة تكتشف مصادفة ولأى متابعة.

من هذه الندوات 2045 ندوة داخلية "بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة" و 978 ندوة خارجية "خارج الصحة سواء فى نوادى ومراكز الشباب أو فى الجمعيات الأهلية (خيرية وتنموية أو نسائية أو دينية معتدلة.. إلخ) .

وقالت الدكتورة عزة رشاد إن فريق إدارة الثقافة الصحية المكون من الدكتورة عزة رشاد والدكتورة عزة عبدالفتاح والدكتورة نهال البرعى والدكتورة أميمة القواص والدكتورة شيماء الشيخ ألقوا الندوات فى إدارات التضامن والأوقاف بالمحافظة وكذلك فى الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعى ودار الكتب العامة بالشرقية وأيضا فى المدارس حيث اهتمت هيئة التدريس بالمدرسة بالمعلومات وبنشرها بين أطياف المجتمع المختلفة والتى يمنع بعضها السعى وراء لقمة العيش من الانتباه لصحته ولنفسه بالتجاوب والاستفادة من الحملات الصحية المجانية.