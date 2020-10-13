"التعليم" تكرم القائمين على العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة 2020/2019

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بديوان عام الوزارة، احتفالية لتكريم مديرى المديريات والإدارات التعليمية القائمين على العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة 2020/2019.

ورحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، خلال كلمته، بمديرى المديريات والإدارات التعليمية وكل من ساهم فى تفوق أبنائنا طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن القيادة التعليمية الناجحة هى سيف الحق ودليله، ورمز العلم والمعرفة.

وأشاد حجازى، بمديرى مديريات التربية والتعليم ودورهم الريادى الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التى تقع على عاتقهم خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم فى مواقعهم التعليمية، على الرغم من التحديات التى يواجهونها.

وتابع: "مما لا شك فيه أن هذا العام كان عامًا مليئًا بالصعوبات، وكثير من التحديات، وكان لمجهوداتكم الدور الأكبر فى تخطى هذه الصعاب، والوقوف أمام هذه التحديات، لنخرج بأبنائنا إلى بر الأمان".

وأشاد الدكتور رضا حجازى، بدور المرحومة الأستاذة ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام فى فترة الخمسينيات، والتى كرمها السيد رئيس الجمهورية عام 2018 فى احتفالات المرأة المصرية لما لها من بصمات متميزة فى مدرستها حيث تخرج من مدرستها وزراء حاليين وسابقين وقيادات عديدة ومتنوعة فى الدولة، قائلًا: "هكذا يترك مدير المدرسة بصمات فى شخصية طلابه فهو صانع الأجيال وواضع حجر أساس بناء الأمم".

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمدير التنفيذى للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفانى فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك البانى، مشيرة إلى أن لقاء اليوم مع أسرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، لنرسل برقية شكر وعرفان للسادة قيادات الوزارة والعاملين على حماية أبنائنا، بتعليم جيد وأنشطة جيدة، تنمى مهاراتهم وقدراتهم على الإبداع، ومن هنا كان إيماننا بأن عطاءكم خير برهان على عظمة هذا الوطن، ورؤية قيادته الصحيحة، نحو تعليم أفضل ومعلم أكثر قدرة على العطاء والإبداع، قادر على مواكبة التطور وركب التنمية.

ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاحتفالية سنقدم عددًا من المواهب الحقيقية لأبنائكم من الطلاب، فنحن جميعًا أسرة حقيقية تعمل فى سبيل النهوض الدائم، بكل ما له علاقة وتأثير مباشر أو غير مباشر، بأبنائنا الطلاب والمعلمين، أصحاب الأثر الحقيقى والتأثير الكبير فى تشكيل الوعى والوجدان، لمن يحملون راية المستقبل، من أبنائنا الطلاب.

ووجهت الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على توجيهاته ودعمه الدائم، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين القائد الحكيم لحرصه وسعيه الدائمين على تقديم كل ما هو جديد لأبنائنا الطلاب المعلمين، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الذى نشرف دائمًا بوجوده معنا.

ومن جانبه، قدم المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تحية للقائمين وكل من ساهم فى هذا الحفل والذى يتزامن مع احتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا انتهاز هذه الفرصة لنتعاهد على العمل الجاد، مشيرًا إلى أن هذا الحفل له معانٍ خاصة، وبدعم وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نعمل على تحقيق طفرة كبيرة فى التعليم، وذلك من خلال التكاتف والترابط والتخلى عن الفردية لنستمر فى النجاح.

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور رضا حجازى عددًا من مديرى مديريات التربية والتعليم المتميزين وهم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد السيد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وماهر عبد الخالق عطية مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وعلى عبد الرؤوف رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وناصر حسن محمد إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ويوسف فؤاد عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وسهام يوسف عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، واحمد محمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ورمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومديرى المدارس التابعة للإدارات المعنية.