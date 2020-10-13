التعليم تشكل غرف عمليات بالإدارات لمتابعة الدراسة والوضع الصحى

كتب محمود طه حسين

انتهت المديريات التعليمية والإدارات من تشكيل غرف عمليات لمتابعة اليوم العام الدراسى الجديد بشكل يومى وإرسال تقارير يومية للغرفة المركزية بديوان عام الوزارة ترصد تفاصيل اليوم الدراسي والوضع الصحي للطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وقالت مصادر مسئولة: إن المدارس انتهت من فرش الفصول وتعقيم المقاعد ورشها وسيتم توفير أدوات التعقيم بشكل يومى لتظهير الأماكن والمقاعد ودورات المياه، لافتة إلى أن المدارس أيضا انتهت من وضع جداول الحضور والحصص الدراسية وتوزيع المعلمين، بما يتناسب مع أيام الحضور فى الأسبوع، موضحة أن المدارس وضعت علامات تباعد للطلاب للالتزام بها أثناء الدخول والخروج لمنع أى تزاحم بين الطلاب.



وأوضحت المصادر: أن الأولوية للحضور للطلاب فى الصفوف الأولى، وشرح المواد الدراسية الأساسية سيكون من خلال القنوات التعليمية والمنصات بالنسبة للصفوف الأعلى، مؤكدة أن أولياء الأمور لهم دور مهم فى هذا العام الاستثنائي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أبنائهم للدروس الإلكترونية على القنوات وأيضا الأخذ فى الاعتبار الحالة الصحية لأبنائهم قبل نزولهم إلى المدرسة يوميا.



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.



- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 17 أكتوبر 2020



- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.



ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع



- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.



ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.



- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.









