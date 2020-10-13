التضامن تصرف منحة المستفيدين من برنامج "كرامة" بزيادة 100 جنيه الخميس المقبل

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة "100 جنيه" اعتبارا من بعد غد الخميس، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه، فى إطار اليوم العالمي للمسنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكبار السن.



وسيتم زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، حيث إن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى ، كما اشترطت الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدي وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% ، كما تم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالي 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اتفقت مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما ، لافتة الى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020حتى الآن 146.377 مسنا، كما يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.