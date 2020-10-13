التضامن تحقق فى فيديو تعذيب بإحدى دور رعاية الأيتام بالشيخ زايد

كتب أسامة عبد الحميد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع التابع للوزارة إلى دار الفتوح للأيتام بمدينة الشيخ زايد لكشف ملابسات فيديو "تعذيب أطفال" تداوله رواد التواصل الاجتماعى، والتحقيق من مدى صحة الواقعة، جاء ذلك فى استجابة سريعة بعد انتشار الفيديو على صفحات السوشيال ميديا.



ونشرت وزارة التضامن على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك "، صورة لأحدى الصفحات التى نشرت الفيديو، مطالبة بتدخل الوزارة لوضع حد لانتهاكات حقوق الأيتام.

كان رواد مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يظهر فيه إحدى دور رعاية الأيتام ، وسماع اصوات صراخ اطفال يتعرضون للتعذيب على ايدى مشرفات الدار، مطالبين بالتحقيق فى الأمر.







