"التضامن الاجتماعى" تكشف حقيقة فيديو الصرخات المتداول بدار أيتام بالشيخ زايد

ماجد تمراز

قالت هبة أبو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بمجرد تداول فيديو عن ارتفاع صرخات من أحد دور الأيتام بمدينة الشيخ زايد، أصدرت وزيرة التضامن تعليمات بالتوجه الفوري للدار التى ظهرت في الفيديو، وتم فحص الاستغاثة فى الحال، مشيرة إلى أن الصوت أوحى وجود شيء يحدث في الداخل، وبعد الفحص تم التأكد من أن هناك فتاتين تشاجرا وارتفعت أصواتهم.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدار فيه أطفال صغيرة وأعمارهم صغيرة، وتفقدنا كل شيء ومكان مكان في الدار، وإجمالي التقييم للدار جيدة، وحتى الآن متوصلناش للشخص اللي صور الفيديو، وبطالب الناس أنها متصدقش كل الفيديوهات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا".

وقالت: "المكان متميز والإقامة متميزة، ومحاط بالأشجار، والمنظر هناك بديع، ووزيرة التضامن الاجتماعي بتتوجه للمكان نفسه في ظل هذه الحوادث حال تأكدها من وجود تجاوزات".