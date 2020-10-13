البيئة تعلن وضع حجر أساس محطتين للمخلفات بأسيوط بقيمة 20 مليون

قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار التعاون البناء بين وزارة البيئة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات البيئية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة نظم البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظات الأربعة (اسيوط / قنا / الغربية / كفر الشيخ ) بمحافظة اسيوط إصطفاف للمعدات المدعومة من البرنامج لتحسين منظومة جمع ونقل المخلفات بالمحافظة بحضور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وسفيرى كل من المفوضية الأوروبى ودولة المانيا الإتحادية والوفد المرافق لهما وكذا شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرية وذلك خلال الزيارة الرسمية للسادة السفراء الى المحافظة للوقوف على جهود البرنامج الوطنى من مشروعات للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وبالتعاون مع شركاء التنمية لدعم وتحسين منظومة المخلفات بمحافظة اسيوط بإعداد المخطط الإستراتيجى لإدارة المخلفات الصلبة لتحديد اولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج بالمحافظة متمثلة فى انشاء محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية بالإضافة الى المعدات اللازمة لأداء خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم من خلال البرنامج دعم محافظة اسيوط ب 96 مليون جنية للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظة ممثلة فى 35 معدة لتحسين عمليات الجمع والنقل ما بين شاحنات ومقطورات ذاتية الكبس ولوادر الى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومنها 4 محطات وسيطة بمراكز (ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط) و تنفيذ مصنع تدوير مخلفات ومدفن صحى بأسيوط بالإضافة الى بناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمنظومة وللجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات بالمحافظة .

واضافت فؤاد انه تم فى إطار المشاركة المجتمعية تنفيذ عدد من النماذج التجريبية بالمحافظة تتمثل فى 60 مشروعا لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها لتخدم فيما يقرب من 30 الف اسرة بالعديد من المراكز والقرى منها قرية التتالية وقزازة والبورة ومنقباد وغيرها عن طريق الدعم الفنى والدعم بالمعدات ( التريسيكلات ) للجمعيات الأهلية التى تتولى جمع المخلفات.

تم خلال الزيارة عقد لقاء بممثلى البرنامج الوطنى ووحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لإستعراض مشروعات البرنامج كما شملت الزيارة وضع حجر اساس المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وابو تيج بحضور ممثلى شركاء التنمية تمهيدا لإستكمال اعمال الإنشاء بكل منهما وذلك بطاقة تصميمية 160 طن/يوميا وجارى التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 20 مليون جنية.

كما تضمنت الزيارة تنفيذ حملة شارع اخضر بمشاركة العديد من الشباب والجمعيات الأهلية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى والتى اطلقتها وزارة البيئة وتضمنت الحملة اعمال نظافة وتشجير لأحد احياء مدينة اسيوط وتم تقديم الدعم للحملة من خلال البرنامج الوطنى بتوزيع 60 حاوية فصل على المحال والمطاعم وزراعة 100 شجرة مثمرة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة واكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن اهمها الإتحاد الأوربى ووكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية بما يدعم اسس الجوار والتعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى .