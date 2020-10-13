اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:08 م
خالد صلاح
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البنك المركزى الروسى يدرس طرح روبل رقمى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:07 م
البنك المركزى الروسى يدرس طرح روبل رقمى البنك المركزى الروسى - أرشيفية
رويترز

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قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات.

وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف.

وذكر البنك في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر "الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية".

وقال إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.

 


البنك المركزي الروسي

روبل رقمي

روسيا

عملات

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