البترول تنشئ قاعدة بيانات جغرافية مركزية لشبكة الغاز الطبيعى

كتبت- مروة الغول

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه يتم حاليا العمل على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لشبكة الغاز الطبيعي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وربطها بالبيانات الوصفية المتوفرة في قاعدة البيانات الحالية للشركة.



وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية المركزية تتماشي مع رؤية مصر 2030 لتطبيق أحدث الأفكار العالمية في نظم وإدارة ومعالجة بيانات شبكة الغاز الطبيعي.



وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الإعداد حاليا لإنشاء خريطة استثمارية للغاز الطبيعي من أجل زيادة فرص الاستثمار في مصر، موضحا أن تلك الخريطة ستتيح للمستثمرين رؤية وتحديد المناطق المطروحة في المزايدات العالمية ومعرفة البيانات المتوفرة لكل منطقة مضيفا أنه تم الإنتهاء من من تجميع البيانات الوصفية الجغرافية وإخرج خرائط محدثة تشمل مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والآبار والتسهيلات.



وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.