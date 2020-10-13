اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:56 م
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الانتهاء من رصف طريق "القصاصين - القاهرة" خلال أيام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:47 م
الانتهاء من رصف طريق "القصاصين - القاهرة" خلال أيام رصف طريق "القصاصين - القاهرة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن المحاسب مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة بالإسماعيلية، عن بدء أعمال رصف 3 كيلو متر من مفارق خيرى حتى الدواويس، فى الطريق المؤدى لطريق "الإسماعيلية-القاهرة" الصحراوى، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من أعمال الرصف خلال شهر أكتوبر الجاري.

وفى سياق متصل أكد رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، على إزالة الأشجار الكثيفة المتواجدة حول العمارات السكنية بالبغادة بقرية الشروق وشفط مياه متجمعة بجوار العمارات السكنية، كما رفع عمال قرية الشروق عدة تجمعات قمامة على طريق برايمن ترعة الإسماعيلية.

 
 
 
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رصف الطريق

 


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