الإصابة بكورونا أثناء المشى في الشارع أمر نادر ولكنه ليس مستحيلا

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بعدوى كورونا بالأماكن الخارجية مثل: الشارع أو الهواء الطلق أمر نادر ولكنه ليس مستحيلًا، وقد حددت الدراسات السابقة أن جميع عمليات نقل الفيروس التاجي الموثقة تقريبًا في أماكن مغلقة، كما تزداد احتمالية الإصابة بالفيروس في الأحداث التي يقف فيها الناس بالقرب من بعضهم البعض ويتحدثون لفترات طويلة من الزمن.

ووفقا لموقع "ميديكال" فقد حددت إحدى الدراسات حالة واحدة لانتقال العدوى في الهواء الطلق، بين قرويين صينيين، من بين أكثر من 7000 دراسة.

في تحليل 25000 حالة، تم ربط 6% من الحالات ببيئات بها عنصر خارجي، مثل الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية وكانت هذه مناطق مغلقة لم يلاحظ فيها التباعد الاجتماعي، أو حيث بقي الناس لفترة من الوقت ، يتنقلون ويتحدثون بصوت عالٍ أو يغنون.

وقال مؤلف الدراسة مايك ويد والباحث في جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية "لم تكن هناك حالات تقريبا يمكننا تحديدها حدثت في نوع من الحياة اليومية في الهواء الطلق".

وتشير البيانات إلى أن "الأماكن الخارجية أكثر أمانًا من الأماكن المغلقة، لنفس النشاط والمسافة".

وأوضحت الدراسة أن "خطر انتقال العدوى في الخارج أقل بكثير من الداخل لأن الفيروسات التي يتم إطلاقها في الهواء يمكن أن تتلاشى بسرعة عبر الغلاف الجوي".

منذ فبراير الماضي، أشارت العديد من الدراسات والسلطات الصحية إلى مسار الانتقال المحمول جواً، من خلال سحب غير مرئية من القطرات المجهرية (الهباء الجوي) التي نطلقها عن طريق التنفس والحديث والغناء.

هذا بالإضافة إلى القطرات الأكبر نسبيًا التي نطردها عن طريق السعال أو العطس، والتي يمكن أن تهبط مباشرة على وجه شخص آخر في محيط متر أو مترين (حتى ستة أقدام).

تطفو أصغر القطرات في الهواء لدقائق أو ساعات ، حسب تهوية المنطقة في غرفة سيئة التهوية ، ولكن أيضًا في الخارج بين مبنيين بدون دوران للهواء ، يمكن أن تتراكم القطرات ويستنشقها أحد المارة.

وقال ستيف اليدج عالم الوراثة والخبير في الفيروسات في جامعة هارفارد ان جرعة الجزيئات الفيروسية اللازمة للتسبب في العدوى غير معروفة، ولكن كلما زادت الجرعة "زاد احتمال العدوى".

سيكون الوقت الذي تقضيه بالقرب من شخص معدي عاملاً رئيسيًا، لكن لا يبدو أن ثانية على الرصيف كافية للإصابة بـ COVID-19 ربما يستغرق الأمر عدة دقائق على الأقل.

وخلصت مجموعة العلماء إلى أنه "على الرغم من أن هذا ليس مستحيلاً، إلا أنه لا يوجد دليل على أن COVID-19 قد انتقل عندما يمر الناس بجوار بعضهم البعض في الخارج"

قالت لينسي مار، الخبيرة المعروفة في مجال انتقال الفيروسات المحمولة جواً من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إنها توصي بارتداء أقنعة في الخارج إذا كانت المنطقة مزدحمة و "سوف تمر من قبل الناس بشكل متكرر، لنقل أكثر من واحد في الدقيقة كمبدأ توجيهي ولكن ليست قاعدة مطلقة.

وقالت: "عندما نسير بجانب الناس في الخارج، قد نلاحظ نفحة من زفير أنفاسهمأي تعرض واحد قصير ، عابر هو خطر منخفض ، لكن مثل هذه التعرضات قد تتراكم بمرور الوقت."

في باحات المطاعم ، أوصي مجموعة العلماء بالحفاظ على مسافة آمنة بين الطاولات وارتداء الأقنعة أثناء عدم تناول الطعام.

هناك العديد من المتغيرات لحساب المخاطر الدقيقة على الرصيف أو في المنتزه - يعتمد ذلك على الرياح وعدد الأشخاص وكذلك الشمس.

تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تعطيل الفيروس، لكن السرعة التي تقوم بها بذلك تعتمد على شدة الشمس (من بضع دقائق إلى ساعة).

المعرفة محدودة لأن العلماء يجدون صعوبة في قياس تركيزات الفيروس في الهواء الطلق، وإجراء التجارب كما يفعلون في البيئات المختبرية.

فيما يتعلق بالصحة العامة ، يعتقد الخبراء أنه من الأفضل في النهاية أن يكون لديك إرشادات بسيطة وواضحة.

وقالت كريستال بوليت أستاذة علم الأوبئة والهندسة البيئية بجامعة ييل: "إن وجود اتفاق عالمي على استمرار استخدام القناع هو حقًا الإستراتيجية الأكثر أمانًا".