الإحصاء يوضح سلع تراجع استهلاكها بكورونا ومنها الأرز وزيت الطعام.. انفوجراف

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج الدراسة الثانية التى أجراها الجهاز لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وحجم التغيير فى الفترة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى 20 سبتمبر الماضى، حيث تم جمع البيانات على 3 فترات.



التغير في السلع المرتفعة اثناء كورونا

وأدى الانخفاض الكبير فى المصابين بفيروس كورونا إلى الحد بعض الشيء من الارتفاع فى استهلاك الأسر لبعض السلع الأساسية، مثل الأرز، حيث تراجعت نسبة الزيادة فى الاستهلاك من 7% فى الفترة الأولى إلى 3.3% فى الفترة الثانية إلى 2% فى الفترة الثالثة، أى بنسبة انخفاض 5%، وبالمثل بالنسبة للسلع الأخرى مثل زيت الطعام بنسبة تراجع 6.2%، والبقوليات بنسبة تراجع 3.8%، والسكر بنسبة انخفاض 11.2% بالمقارنة بالفترات الثلاثة، وهذا يعد مؤشرا جيدا، حيث بدأت الأسر فى العودة إلى استهلاك السلع التى تحتوى على البروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.