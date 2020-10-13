اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء يوضح سلع تراجع استهلاكها بكورونا ومنها الأرز وزيت الطعام.. انفوجراف

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:00 ص
الإحصاء يوضح سلع تراجع استهلاكها بكورونا ومنها الأرز وزيت الطعام.. انفوجراف الأرز - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج الدراسة الثانية التى أجراها الجهاز لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وحجم التغيير فى الفترة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى 20 سبتمبر الماضى، حيث تم جمع البيانات على 3 فترات.

التغير في السلع المرتفعة اثناء كورونا
التغير في السلع المرتفعة اثناء كورونا

وأدى الانخفاض الكبير فى المصابين بفيروس كورونا إلى الحد بعض الشيء من الارتفاع فى استهلاك الأسر لبعض السلع الأساسية، مثل الأرز، حيث تراجعت نسبة الزيادة فى الاستهلاك من 7% فى الفترة الأولى إلى 3.3% فى الفترة الثانية إلى 2% فى الفترة الثالثة، أى بنسبة انخفاض 5%، وبالمثل بالنسبة للسلع الأخرى مثل زيت الطعام بنسبة تراجع 6.2%، والبقوليات بنسبة تراجع 3.8%، والسكر بنسبة انخفاض 11.2% بالمقارنة بالفترات الثلاثة، وهذا يعد مؤشرا جيدا، حيث بدأت الأسر فى العودة إلى استهلاك السلع التى تحتوى على البروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

 

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.


جهاز الإحصاء

كورونا

استهلاك السلع

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 98.4 % من الأسر المصرية على دراية تامة بأعراض كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:30 ص

جهاز الإحصاء يعلن استقرار المستوى العام لأسعار سبتمبر الماضى.. تراجع أسعار الفاكهة 7.6%.. واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.. والأسماك والمأكولات البحرية بـ0.4%.. ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ0.1%

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:13 ص

جهاز الإحصاء: 66.2 % من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:38 ص

كشف حساب واردات البترول بالنصف الأول من عام 2020.. جهاز الإحصاء يكشف: 2 مليار و489 مليون دولار تراجع بواردات المنتجات البترولية.. و816 مليونا و722 ألف دولار انخفاض بواردات البترول الخام

الأحد، 27 سبتمبر 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة