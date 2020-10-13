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الإجراءات المتبعة بعد تغيير محل الإقامة لاستخراج رخصة القيادة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:30 ص
الإجراءات المتبعة بعد تغيير محل الإقامة لاستخراج رخصة القيادة.. تعرف عليها استخراج الرخص - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستلزم استخراج الرخص العديد من الأوراق والإجراءات التى يجب على سائقى السيارات القيام بها فى حالة تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، لعدم المسألة القانونية للمواطنين، ولكى تكون الإجراءات صحيحة يجب اتباع تلك الخطوات، وهى: 
 
- على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير.
 
- تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
 
- إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد.
 
- تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة.
 
- تقديم أوراق تثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا وشهادة الوفاء بالغرامات.
 
- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك.
 
- يقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 
- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.
 

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