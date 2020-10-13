الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس"

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة الجمعة المقبلة والتى حددت موضوعها بعنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية”، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " .

وافتتحت وزارة الأوقاف الجمعة الماضية 21 مسجدًا فى 5 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح المساجد لشهرى سبتمبر وأكتوبر، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول شهر سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التى كانت مستهدفة 314 مسجدًا، وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات ما زالت متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين.









