الأهلى يطير اليوم للمغرب على متن رحلة خاصة استعدادا لمواجهة الوداد

كتب أحمد مصطفى

وصل مطار القاهرة لاعبو النادى الاهلى استعدادا للسفر إلى الدار البيضاء، وتغادر بعثة فريق النادى الأهلى القاهرة عصر اليوم الثلاثاء عبر صالة رقم 4 المخصصة لسفر الرحلات الخاصة

فى طريقها إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء عبر رحلة خاصة للمغرب،

قبل مواجهة الوداد المغربي المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر، والتي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن البعثة ستغادر على متن طائرة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران فى الثالثة عصرا وأن الرحلة تحمل رقم SM3221 وعلى متنها 40 راكب .

وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الوداد المغربي بدون راحة بعد مواجهة بيراميدز مساء الأحد الماضي، حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، كما يتدرب الفريق صباح اليوم الثلاثاء في التتش وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ثم يتوجه الفريق لتناول الغداء في النادي، ثم يتم التحرك لمطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة للسفر بها للمغربي وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتصل طائرة الأهلي للدار البيضاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن يحصل الفريق على راحة مساء اليوم بعد الوصول، ويستأنف تدريباته غداً الأربعاء على أحد الملاعب التي وقع اختيار جهاز الكرة عليها، وهو نفس الأمر الذي سيحدث يوم الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة على ملعب المباراة في نفس موعدها السبت، وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري مسحة كورونا وتحليل دم صباح الأحد الماضي، ذلك بأوامر من الاتحاد الافريقي، والذي الزم النادي بإجراء تلك الفحوصات قبل 48 ساعة من السفر للمغرب قبل مواجهة الوداد المغربي، في الوقت الذي يُجري الفريق مسحتين جديدتين بعد الوصول للمغرب وقبل إقامة المباراة.



