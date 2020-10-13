الأمن الأردنى يلقى القبض على المعتدين بالضرب على وافد مصرى

كتب مصطفى عنبر

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى المملكة الأردنية الهاشمية ، تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون بالضرب على وافد مصري.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن ، أن الحادثة وقعت في محافظة الكرك في شهر سبتمبر الماضى ، عل إثر خلاف شخصي سابق حيث كان الوافد قد أقدم على ضرب أحد الاشخاص وتصويره ، ليقوم ذلك الشخص وثلاثة آخرين بعد ذلك بالاعتداء بالضرب على الوافد وضربه وتصويره .

وأكد الناطق الإعلامي ، أنه جرى القبض على كافة الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وتوديعهم للقضاء .