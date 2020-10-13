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الأمن الأردنى يلقى القبض على المعتدين بالضرب على وافد مصرى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:57 م
الأمن الأردنى يلقى القبض على المعتدين بالضرب على وافد مصرى الأمن الأردنى
كتب مصطفى عنبر

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كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى المملكة الأردنية الهاشمية ، تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون بالضرب على وافد مصري.

 

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن ، أن الحادثة وقعت في محافظة الكرك في شهر سبتمبر الماضى ، عل إثر خلاف شخصي سابق حيث كان الوافد قد أقدم على ضرب أحد الاشخاص وتصويره ، ليقوم ذلك الشخص وثلاثة آخرين بعد ذلك بالاعتداء بالضرب على الوافد وضربه وتصويره .

 

وأكد الناطق الإعلامي ، أنه جرى القبض على كافة الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وتوديعهم للقضاء .

 

 


الاردن

مصر

الام الاردنى

الشرطة الاردنية

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